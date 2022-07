Auto's in botsing op de Torenstraat in Drachten

do 07 juli 2022 12.32 uur

DRACHTEN - Op de Torenstraat in Drachten kwamen donderdagochtend twee auto's met elkaar in botsing. Bij het ongeval raakte de bestuurster van een lichtgrijze auto gewond. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft de Torenstraat afgesloten tijdens de afhandeling van het ongeval. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

