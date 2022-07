Ook toeristenbelasting voor watersporters rond Drachten

wo 06 juli 2022 18.16 uur

DRACHTEN - Watersporters betalen straks wel degelijk toeristenbelasting in de gemeente Smallingerland. De nieuwe verordening was daar niet duidelijk over.

In een motie had de meerderheid van de gemeenteraad in maart gevraagd om zowel toeristen als watersporters aan te slaan. Johanna Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang) was het opgevallen dat de nieuwe regels niet sluitend waren. De gemeenteraad stemde in met haar voorstel om de verordening in dat opzicht dicht te timmeren

Toeristen betalen vanaf 1 januari a. s. 1,50 euro per nacht per persoon. Ook watertoeristen gaan dus betalen. De inkomsten van de toeristenbelasting komen aan de sector zelf ten goede. Het is de bedoeling dat de opbrengsten via het platform Gastvrij Smallingerland leiden tot promotie van de gemeente bij toeristen. De nieuwe belasting moet bruto zo'n 150.000 euro per jaar opleveren.