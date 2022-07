Ondernemers De Kaden 'overvallen door centrumplan'

wo 06 juli 2022 17.45 uur

DRACHTEN - Leden van de ondernemersvereniging De Kaden in Drachten voelen zich overvallen door plannen voor het centrum, die de gemeente Smallingerland voor de komende tien tot vijftien jaar in gedachten heeft. De centrumvisie geeft de richting aan, maar bevat nog geen concrete uitwerking. Desondanks deed Jaap Reijenga, die een bakkerij op De Kaden exploiteert, tijdens de vergadering van Het Plein dinsdagavond een emotionele oproep. Hij baalde er stevig van dat hij en zijn collega-middenstanders pas vorige week over de plannen werden geïnformeerd, terwijl de horeca volop aan de centrumvisie heeft meegewerkt. "Ik ben poerrazend."

Een van de oorzaken van het informatiegebrek is dat ondernemersvereniging De Kaden allesbehalve actief is, constateerde centrummanager Douwe van Drogen. De vereniging heeft al tijden geen ledenvergadering georganiseerd. Van Drogen vertelde dat er wel degelijk overleg is geweest, ook met de achterban van de ondernemersclub. "U moet weer actief worden", was zijn advies. Reijenga erkende dat er inmiddels aan wordt gewerkt om de vereniging nieuw leven in te blazen.

Een van de redenen van Reijenga om aan de bel te trekken is dat hij en zijn collega-middenstanders fel tegen de plannen zijn om de De Kaden autoluw te zijn. "Als dat gebeurt, dan is het voor onze zaak voorbij. Tijdens de corona hadden we al een omzetderving van dertig procent. Dit kunnen we er niet nog eens bij hebben."

De horecabedrijven op De Kaden hebben samen met een groot aantal andere partijen over de plannen meegesproken. Zij zijn verenigd in de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), waarvan regiobestuur Pier Hager tijdens de vergadering aanwezig was. De belangen van horeca-uitbaters en andere middenstanders zijn niet dezelfde, aldus Hager. Wel opperde hij om in het maken van de plannen als verenigingen samen op te trekken.

Een van de pijnpunten in de centrumvisie is de mogelijke opheffing van parkeerplaatsen op De Kaden. Wat de ondernemers betreft is dat uit den boze. "We hebben die parkeerplaatsen voor alle verszaken en winkels, waar producten worden afgehaald, hard nodig." Centrummanager Van Drogen benadrukte dat er nog geen plannen zijn en "er nog niks over te zeggen valt. We moeten eerst onderzoek naar de verkeersstromen doen. Het ligt allemaal nog helemaal open."