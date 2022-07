FNP: deel boeren baseert zich op desinformatie

wo 06 juli 2022 16.19 uur

DRACHTEN - Een deel van de boeren, die tegen de stikstofplannen protesteren, baseert zich op desinformatie. De onrust in Nederland komt daar voor een part vandaan. Tot die conclusie kwam de FNP'er Durk Oosterhof dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat in Smallingerland.

Een motie van CDA en VVD om de boeren te steunen wilde hij - en de rest van de gemeenteraad - niet zonder meer aannemen.

Dreech

"It is net reëel om dizze moasje oan te nimmen, want de stikstofproblematyk is ôfgryslik dreech. Jo moatte jo ôffreegje as wy as gemeenteriedsleden dêr genôch ferstân fan hawwe", aldus FNP’er Oosterhof. Hij kreeg de gemeenteraad met zich mee. Alle fracties vonden de motie te vroeg komen. De raadsleden spreken hun steun aan de boeren en de provinciale plannen uit, maar tot in detail – zoals in de motie omschreven – willen ze dat nu nog niet.

Verkeerde informatie

Het wel aannemen van de CDA/VVD-motie zou naar de mening van de FNP’er naar populisme rieken. "Mei as doel om de maatskippy te ûntwrichtsjen. It is gefaarlik om mei sa’n bytsje ynformaasje sokke besluten te nimmen", aldus Oosterhof. Hij betichtte de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie bewust verkeerde informatie naar buiten te brengen. "Ek in politike party yn de Twadde Keamer docht dat. De gefolgen dêrfan moatte jo net ûnderskatte. Wittenskiplike feiten wurde ûntkend, neffens guon minskens is der hielendal gjin stikstof- of klimaatproblematyk."

Swier

FNP'er Oosterhof vroeg zich luidop af of het zo erg is als in de gemeente Smallingerland een deel van de boeren en de veestapel verdwijnt. In ruil daarvoor komt daar volgens hem met duurzame en extensieve landbouw weer veel goeds voor terug. Oosterhof zei te erkennen dat de maatregelen grote impact op de boeren heeft. Hij kreeg direct de indiener van de motie, Douwe Hiemstra (CDA) op zijn dak. "As jo bedriuw yn in read kleure gebied sit, dan slagget jo it net om jo bedriuw te ferkeapjen. Soks is foar de boer en syn gesin ferskriklik swier."

Na een lang debat namen CDA en VVD de motie terug. Afgesproken is dat de raadsleden zich in een aparte bijeenkomst over de stikstofproblematiek laten informeren en pas dan over een besluit nemen.

