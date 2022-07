Opknappen stegen Drachten struikelt over eigenaren

wo 06 juli 2022 14.15 uur

DRACHTEN - Het opknappen van verwaarloosde stegen in het centrum van Drachten struikelt over de onwil van eigenaren. Het winkelpubliek gebruikt ze op weg van de parkeerplaats naar de winkelstraten. Vaak is de grond in het bezit van meerdere particulieren of verenigingen van eigenaren. Lang niet iedereen wil aan een opknapbeurt meewerken of meebetalen.

Centrummanager Douw van Drogen is de huidige situatie een doorn in het oog. Tijdens de bijeenkomst van Het Plein dinsdagavond vertelde hij zich danig aan de soms onveilige situaties in de stegen te storen. "Sommige van die stegen zijn oerlelijk. Daar moeten we nodig mee aan de slag. De sfeer voor winkelend publiek wordt daarmee een stuk beter. Als gemeente en ondernemersvereniging willen we dat heel graag, maar we lopen vast op de eigenaren." Van Drogen vertelde dat het opknappen van de stegen in het centrum hoog op het verlanglijstje staat. "Het is zoals het is, maar dit zijn echt punten waar je snel werk van moet maken."