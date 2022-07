Noodverordening maakt einde aan blokkade bij Aldi Drachten

wo 06 juli 2022 11.14 uur

DRACHTEN - In verband met het boerenprotest in Drachten is sinds woensdagochtend 11.00 uur een noodverordening van kracht. De verordening geldt voor een gedeelte van industrieterrein De Haven en is in ieder geval 48 uur geldig. Dit betekent dat de trekkers die nu nog bij de Aldi staan per direct moeten vertrekken.

De boeren hebben vrijwel direct gehoord gegeven aan de noodverordening. De ME stond klaar om te gaan ingrijpen. De boeren hebben opnieuw eieren voor hun geld gekozen. Alle boeren zijn inmiddels vertrokken bij de Aldi.

Meerdere blokkades

De afgelopen dagen hebben boeren het distributiecentrum bij de Aldi aan Het Helmhout geblokkeerd. Nadat de trekkers dinsdagmiddag vertrokken, stonden ze er woensdagochtend weer.

Noordverordening

Inmiddels is de noordverordening ook geplaatst op de gemeentelijke website. Daar staat een kaartje met het gebied waar de verordening geldig is.

