Boeren kiezen eieren voor hun geld: blokkade opgeheven

di 05 juli 2022 13.36 uur

DRACHTEN - De boeren hebben even na 13.00 uur de blokkade bij het distributiecentrum van de Aldi aan het Helmhout in Drachten opgeheven. De politie kwam ter plaatse en deelde een brief uit. Ook was er al een busje van de Mobiele Eenheid ter assistentie. De boeren besloten daarop om te vertrekken.

"Het is nu duidelijk. De punten zijn gemaakt", zo liet burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland even daarvoor weten via de Leeuwarder Courant. De boeren hadden deze dinsdag als plan om zo lang als mogelijk te blijven. Ze kozen dus uiteindelijk eieren voor hun geld. Ze verdwenen in rap tempo.

Bevoorrading opgestart

Bij het distributiecentrum zouden alle vrachtwagens al gevuld klaarstaan zodat na het opheffen van de blokkade gelijk konden vertrekken. De supermarkten worden vanaf nu weer bevoorraad vanuit Drachten.

De protestactie in Drachten verliep uiteindelijk redelijk goed zonder de inzet van de agenten van de Mobiele Eenheid.

FOTONIEUWS

Poll: De boeren hebben hun punt gemaakt. Stoppen nu:

Eens 55.3%

Oneens 44.7%

47 stemmen - poll is beëindigd