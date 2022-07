Boeren blijven distributiecentrum Aldi blokkeren

di 05 juli 2022 11.00 uur

DRACHTEN - De blokkade bij distributiecentrum Aldi in Drachten blijft voorlopig gehandhaafd door de boeren. De toegang bleef maandagnacht geblokkeerd met een aantal trekkers. Enkele tientallen boeren zijn in de ochtend bij het protest aanwezig en ze zijn in gesprek geweest met de politie. De politieagenten noteren alle kentekens van voertuigen in de omgeving.

WâldNet heeft kort met enkele boeren gesproken maar erg spraakzaam waren ze niet. Ze lieten weten dat ze thuis hadden geslapen. Het is onduidelijk hoeveel boeren wel overnacht hebben bij de Aldi. De boeren wezen er wel op dat alles tot op heden goed verlopen is in Drachten. Terwijl in Sneek en Heerenveen de Mobiele Eenheid in actie moest komen, bleef dat uit aan het Helmhout 1.

Goed verloop

Rond middernacht werd het relatief rustig bij het distributiecentrum. Een aantal trekkers bleef toen de toegang blokkeren en deze situatie bleef dinsdagochtend onveranderd. De boeren wezen nadrukkelijk op het feit dat alles in Drachten tot op heden ordentelijk is verlopen. Ze proberen raddraaiers zo snel mogelijk weg te sturen. Zo zijn mensen die snel over de weg reden of luide muziek bij zich hadden, weggestuurd.

Blijven

De politie is in gesprek geweest met de boeren maar ze zijn nog niet van plan om weg te gaan. Het lijkt erop dat ze zolang mogelijk willen blijven, totdat de politie echt besluit in te gaan grijpen. Zolang het distributiecentrum is geblokkeerd, kunnen supermarkten in de omgeving niet worden bevoorraad.

