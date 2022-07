Burgemeester wil blokkade stoppen, boeren beloofden weg te gaan

ma 04 juli 2022 19.36 uur

DRACHTEN - Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland wil de demonstratie / blokkade beëindigen bij het distributiecentrum van de Aldi in Drachten. De boeren is ter plaatse een schrijven overhandigd met deze boodschap. De briefjes werden aan het begin van de avond door de medewerkers van de afdeling handhaving uitgedeeld.

Gelet op artikel 2 en 7 van de Wet openbare manifestaties wil burgemeester Rijpstra de demonstratie een halt toe roepen. De boeren blokkeren de bevoorrading van het distributiecentrum en hebben de gemeente op voorhand niet in kennis gesteld van de demonstratie. Ook ondervindt de vaccinatielocatie van de GGD aan het Helmhout 10 hinder van het vele verkeer dat door de straat loopt.

De boeren waren aanvankelijk niet van plan om weg te gaan. Even na 20.00 uur lieten ze WâldNet weten dat ze niet gaan wachten totdat de ME komt. De organisatie staat in nauw contact met de politie en er is afgesproken dat een aantal trekkers blijft staan. Voor de rest gaan ze straks rustig weg. Er is geen behoefte aan gezeur of een confrontatie.

Om 22.50 uur is er nog altijd een flinke menigte bij de Aldi terwijl de ME een actie hield in Heerenveen. Rond middernacht waren al veel mensen vertrokken maar waren de toegangen nog wel geblokkeerd door trekkers. Om 00.30 uur vertrok het grootste gedeelte van de boeren toen bekend werd dat de ME in de buurt was. De toegang bleef wel geblokkeerd.

FOTONIEUWS

Poll: Het is een goede zaak dat de burgemeester het protest stopt:

Ja 39.7%

Nee 60.3%

116 stemmen - poll is beëindigd