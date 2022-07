'Muziek verbindt' als klinkend credo van muziekfestijn

ma 04 juli 2022 18.51 uur

SURHUISTERVEEN - Muziek verbindt. Dat werd zondagmiddag onderstreept op tijdens het allereerste Zomerconcert op het Torenplein. Brassband Blaast de Bazuin verzorgde een laagdrempelige muziekmiddag en dat leverde veel mooie momenten op.

Als slotconcert van een weekend lang muziek op het Torenplein verzorgde de brassband een gevarieerd programma voor jong en oud. Dat deed brassband Blaast de Bazuin niet alleen met eigen muzikanten. Een maand lang repeteerden ze namelijk met gasten. In het kader van het project Blaast de Bazuin & Friends nodigde het orkest herintredende en beginnende muzikanten uit om aan te haken.

Zodoende zat de band zondagmiddag met een heel grote bezetting op het podium. Van cornet tot besbas en van euphonium tot slagwerk: veel muzikanten haakten aan en dat enthousiasmeerde. "Ik heb jaren niet muziek gemaakt, maar wat is het toch mooi’’, vertelde Menno Bloemhoff, die z’n rentree op de besbas maakte.

Het publiek was enthousiast. Onder het genot van een hapje en een drankje genoten de honderden aanwezigen van bekende hits van nu en voorheen, maar kon ook in contact worden gekomen met andere bezoekers. "We vinden het mooi dat de muziek zo verbindend kan werken. Dat merk je aan alles. Prachtig’’, vertelde Reinder Hamersma van de organisatie. "Er ontstaat een echt \'mienskipsgefoel’.’’

De presentatie van de middag was in handen van Raynaud Ritsma. De zanger van de bekende band Vangrail kreeg in het verleden trompetles van de bekende muziekdocent Bienze IJlstra. "Ik heb er intussen mijn beroep van gemaakt. Muziek is prachtig en wat kan je daarvan genieten’’, zei hij.

Het Zomerconcert op het Torenplein was tegelijkertijd het afscheidsconcert van dirigent Theun van Leijen. De muzikalen leidsman stopt in augustus als dirigent van de Feanster brassband. De vele aanwezige bezoekers gaven hem een hartelijk applaus mee, bij wijze van dank voor de afgelopen vijf jaar als dirigent van Blaast de Bazuin.