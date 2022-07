'Geen duidelijkheid over oorzaak gedode shetlandpony'

ma 04 juli 2022 16.16 uur

OUDEHORNE - Het blijft onduidelijk hoe een shetlandpony van Fenna Devos uit Gorredijk op 13 juni gedood is. De aanval vond plaats in Oudehorne. Op dezelfde dag heeft in opdracht van BIJ12 een taxateur dna-monsters afgenomen bij het kadaver.

Een wolvenaanval op een pony is niet eerder - bewezen - voorgekomen in Nederland. Daarom gaf de provincie Fryslân opdracht om een spoedanalyse van het dna te laten uitvoeren. De uitkomst van het onderzoek, dat Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoerde, leverde geen resultaat op. Het is nog onduidelijk welk dier verantwoordelijk is voor de aanval.

Als de uitslag van de dna-analyse geen informatie geeft over de diersoort die de aanval heeft gepleegd, is de kwaliteit van het afgenomen dna vaak onvoldoende. De kwaliteit van het dna is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden en de tijd dat het kadaver (onafgedekt) buiten heeft gelegen. Het is daarom van belang dat er zo snel mogelijk (binnen 24 uur) dna wordt afgenomen.

Extra beoordeling

Bij meldingen waarbij de dna-uitslag geen uitsluitsel geeft, voert BIJ12 een extra beoordeling uit met andere informatie die is verkregen, zoals het complete taxatierapport, foto’s en informatie van de betrokken dierenarts. Op basis daarvan kan alsnog bekeken worden welk dier (zeer) waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de aanval. Dit kan enkele weken duren.

Gedrag

Internationaal onderzoek toont aan dat wolven afhankelijk zijn van een gezonde populatie wilde hoefdieren die bestaat uit reeën, herten en zwijnen. Bij schaarste schakelt een wolf tijdelijk over op kleinere dieren, zoals knaagdieren en vogels. Bij een gebrek aan wilde prooidieren vergrijpt een wolf – in het bijzonder een zwerfwolf – zich soms ook aan landbouwhuisdieren.

De kans dat wolven paarden aanvallen is erg klein. Paarden zijn extreem defensief, vooral merries als verdedigers van hun veulens. Daarom loopt de wolf veel meer risico op verwondingen bij een paard als prooi dan bij de meeste natuurlijke prooidieren. Zelfs voor een goed georganiseerde roedel wolven.