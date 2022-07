Dit is de reden van de omgekeerde Nederlandse vlag

ma 04 juli 2022 11.28 uur

DRACHTEN - Je zou denken dat men niet beter weet, maar het op de kop hangen van de Nederlandse vlag gebeurt tijdens demonstraties vaak bewust. Tijdens de boerenprotesten in Drachten is het ook weer te zien. Maar waarom?

Het idee komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit de scheepvaart in de 16e eeuw. Destijds hing men de vlag omgekeerd om te laten zien dat een schip in nood was. De boodschap is nu bijna hetzelfde, alleen is nu 'ons land in nood'. Het op de kop hangen van de vlag gebeurde vooral veel in Amerika. Bij de Amerikaanse vlag is het heel duidelijk dat hij op de kop hangt. Bij de Nederlandse vlag valt het al iets minder snel op.

Teken van nood

In de afgelopen jaren waren het niet alleen boeren die de vlag omgekeerd gebruikten. Ook tegenstanders van het corona-beleid deden het op deze manier. Naast een teken van nood is het ook een teken van verzet of ongehoorzaamheid.

Betekenis kleuren

Het is niet zeker wat de kleuren van de Nederlandse vlag precies kunnen voorstellen maar sommige onderzoekers stellen dat deze drie kleuren vroeger symbool stonden voor de samenleving: rood symboliseerde het volk, wit stond voor de kerk en blauw voor de adel. Het omgekeerd ophangen van de vlag zou bij de demonstraties laten zien dat de adel boven het volk zou staan.