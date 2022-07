Boeren blokkeren met trekkers toegang tot Sligro

ma 04 juli 2022 10.30 uur

DRACHTEN - Tientallen boeren hebben maandag, even na 10.00 uur, groothandel Sligro aan de Dopplerlaan in Drachten geblokkeerd. Eerder in de ochtend werd ook een blokkade opgeworpen bij het distributiecentrum Aldi aan het Helmhout in Drachten.

Alle ingangen van de Sligro werden dichtgezet. Klanten die hun auto op het parkeerterrein hadden geparkeerd, mochten het terrein wel verlaten van de boeren. Dat werd gewaardeerd door de mensen. De medewerkers van Sligro deelden koffie uit aan de boeren. De sfeer is gemoedelijk.

De blokkade werd omstreeks 17.00 uur opgeheven. Vanuit de politie zou zijn aangegeven dat er zou worden gehandhaafd, mede ook omdat de Sligro ziekenhuizen zou bevoorraden.

