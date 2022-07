Vissers blokkeren drie uur lang haven en brug in Lauwersoog

ma 04 juli 2022 08.20 uur

LAUWERSOOG - Een aantal vissers op Lauwersoog heeft maandag rond 7.00 uur de haven dichtgezet met een aantal viskotters. De blokkade duurde tot even na 10.00 uur. De vissersboten zijn daarna vertrokken. Zondagavond rond 22.00 uur werd de haven ook al enige tijd geblokkeerd.

De garnalenvissers voerden actie mede uit solidariteit met de boeren. De vissers hebben overigens ook te maken met de maatregelen omtrent het in te voeren stikstof-beleid. De vissers werken in Natura 2000 gebieden en zouden in de toekomst helemaal niets meer mogen uitstoten. Dat is onhaalbaar voor de vissers.

Veerboot terug

Door de blokkade kon de veerboot van Schiermonnikoog niet meer in en uitvaren. De boot kon nog wel het eiland bevoorraden maar bij terugkeer stuitte de schipper op de blokkade van de vissers. Toeristen en eilanders werden de dupe van de acties van de vissers. Een schoolklas uit Meppel zou op kamp naar Schiermonnikoog, de klas stond beteuterd langs de dijk naar de barricade te kijken.

Ook de brug in Lauwersoog werd door de vissers geblokkeerd doordat er boten onder werden gezet. De brug kon daardoor niet meer omlaag.

