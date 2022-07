Boeren blokkeren distributiecentrum in Drachten

ma 04 juli 2022 06.28 uur

DRACHTEN - De eerste acties van protesterende boeren zijn inmiddels zichtbaar. Sinds maandagochtend vroeg wordt het distributiecentrum van Aldi in Drachten geblokkeerd. Ook andere distributiecentra in het land zijn door de boeren geblokkeerd (o.a. de Lidl in Heerenveen en centra in Veghel en Beilen).

Boeren hebben voor vandaag nieuwe acties aangekondigd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het is nog onduidelijk wat de boeren nog meer van plan zijn. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen was zondagavond nog een publieksvriendelijke actie waarbij zo'n 35 tractoren bij elkaar waren gezet (zie fotonieuws).

Zondagavond werd ook een actie gehouden in de haven van Lauwersoog. Vissers blokkeerden daar de haven. Het is onduidelijk waarom ze dat deden. Wel is duidelijk dat ze hebben ingehaakt met de boerenprotesten.

Zie je de boeren ook in actie? Laat het ons weten via whatsapp (zie hieronder).

