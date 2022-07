Zakslaan in EarnewÃ¢ld

Zakslaan in Earnewâld

zo 03 juli 2022 19.15 uur

EARNEWâLD - In het kader van de ESWBE (Eltse snein wat by d’ein) werd er zondagmiddag in Earnewâld weer een activiteit georganiseerd. Zeilvereniging EMM had de organisatie op zich genomen. Het resultaat: een wedstrijd zakslaan.

Al zittend op een mast over het water moesten de deelnemers elkaar met een skippybal te lijf gaan. Dit zorgde voor de nodige hilariteit bij de toeschouwers. In vijf verschillende categoriën werd gestreden om de winst.

