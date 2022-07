Wespennest houdt brandweer uren bezig

zo 03 juli 2022 11.35 uur

DRACHTEN - Zelf een wespennest verwijderen? Dat liep voor een bewoner aan de Kromte in Drachten niet goed af. Door een chemische reactie ontstond er rookontwikkeling. De brandweer is uren bezig geweest om de situatie onder controle te krijgen. Zelfs een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer werd opgeroepen.

Spuitbus

De brandweerlieden werden zaterdag om 21.35 uur opgeroepen voor een woningbrand. Ter plaatse bleek de bewoner bezig te zijn met het verwijderen van een wespennest in de spouwmuur. Met een spuitbus ging hij het nest te lijf. Echter zorgde een chemische reactie tussen de spray en de isolatie in de spouwmuur voor rookontwikkeling. De rook was snel verdwenen, maar het isolatiemateriaal smeulde nog wel.

Camera

Door een flinke hoeveelheid water in de muur te spuiten werd het materiaal geblust. Om zeker te weten dat de brand daadwerkelijk uit was, werd ook de hulp van Accolade ingeroepen. Er werd een gat gemaakt in de stenen muur om met een camera de smeulende resten te bekijken.

Gevaarlijke stoffen

Nadat er geen brandende of smeulende resten werden aangetroffen, heeft de brandweer metingen verricht. Er werd in de woning gekeken of er eventueel nog gevaarlijke stoffen aanwezig waren. Dit bleek al snel niet het geval. De brandweerlieden zijn zo'n vier uren bezig geweest met deze klus.