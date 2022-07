Optocht met versierde wagens in Rottevalle

za 02 juli 2022 13.15 uur

ROTTEVALLE - Het dorpsfeest in Rottevalle is in volle gang. Het hoogtepunt is de optocht met 16 versierde wagens. De optocht is verder nog aangevuld met een aantal losse objecten. De optocht trok veel bekijks.

In de feesttent volgt zaterdagavond nog een feest met een optreden van Partyband TOF!. Mensen die de optocht hebben gemist, hebben zaterdag nog een nieuwe kans. Om 17.30 uur trekken de wagens nogmaals door het dorp.

De route is: Buorren, Muldersplein, Haven, Havenwei, Bildwei, Brouwersgrêft, Muldersplein, Efterwei, Arendswyk, Kompagnonswei, Buorren, Master Kuiperswei, Master Keuningswei, Kompagnonswei, Nije Buorren, Master Kuiperswei, Master Dijkstrawei, Master de Vrieswei, Nije Buorren, einde optocht bij Keegstra.

