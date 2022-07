Echtpaar Vonk-Elverdink uit Sumar 60 jaar getrouwd

vr 01 juli 2022 16.29 uur

SUMAR - Woensdag 29 juni was het 60 jaar geleden dat Jochum Vonk en Sytske Aaltsje Elverdink in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben brengt vrijdag 1 juli een bezoek aan het echtpaar om hen te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

Het echtpaar ontmoette elkaar in Noardburgum, waar de heer Vonk geboren en getogen is en mevrouw Elverdink haar werk als verzorgende had. Ze leerden elkaar kennen doordat de zus van de heer Vonk bevriend was met mevrouw Elverdink. Na hun eerste ontmoeting kregen ze al snel verkering en ze trouwden in 1962. Na het trouwen ging het echtpaar wonen \'op Sumarreheide’ waar ze nu nog steeds wonen. Ze zijn wel vier keer verhuisd, maar zijn altijd Sumarreheide trouw gebleven. Er werden zes kinderen geboren, drie jongens en drie meisjes. Verdrietig genoeg overleden twee van hun kinderen; in 1984 verloren ze een kind en bijna drie jaar geleden overleed hun dochter. Dit is nog altijd een groot verdriet. Inmiddels zijn er acht kleinkinderen, één achterkleinkind en twee achterkleinkinderen op komst.

De heer Vonk was melkboer en had een SRV wagen in Sumar. Daarnaast was hij stratenmaker en was hij samen met zijn vrouw conciërge op de basisschool in Sumar. Elke dag waren ze hier samen de school aan het schoonmaken. Mevrouw Vonk-Elverdink werkte voor haar huwelijk in de zorg, hielp mee in de SRV wagen en was zoals eerdergenoemd conciërge in Sumar.

De heer Vonk werkt nog steeds graag in de tuin, daarnaast biljartte hij 35 jaar bij de biljartclub van Sumar en leest hij graag. Mevrouw Vonk-Elverdink hield altijd erg van breien, leest graag en is bij mooi weer vaak buiten in het zonnetje te vinden.

Met de gezondheid van beiden gaat het redelijk. De heer Vonk heeft hart- en longproblemen en mevrouw Vonk-Elverdinck is door heupproblemen na een val niet heel mobiel meer. Burgemeester Jeroen Gebben komt echt echtpaar vrijdag 1 juli, 14.45 uur persoonlijk feliciteren met hun 60 jarig huwelijk.

