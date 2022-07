Kosten bouw twee dorpshuizen in T-diel wordt 15% duurder

do 30 juni 2022 19.52 uur

BURGUM - De kosten voor de bouw van het nieuwe MFA in Jistrum en het MFC in Tytsjerk worden zo'n 15% duurder dan gedacht. Dat maakte wethouder Andries Bouwman donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering.

Het is nog onbekend wat voor effecten het zal hebben op de begroting voor de komende jaren. "De bouwprijzen zijn fors gestegen en de vraag is of het einde hiervan al in zicht is."

Wat de precieze effecten voor de begroting zullen zijn, is nog niet bekend omdat de aanbesteding nog niet gedaan is.