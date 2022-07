Hoogste punt bereikt bij nieuwbouw basisschool De Parel

do 30 juni 2022 13.57 uur

DRACHTEN - Wethouder Maria Le Roy van Smallingerland verrichtte donderdag - samen met twee leerlingen - een feestelijke handeling ter ere van het hoogste punt van de bouw van de nieuwe basisschool De Parel. Het nieuwe schoolgebouw krijgt 17 lokalen en kan straks onderwijs bieden aan bijna 400 leerlingen.

Naast het realiseren van de basisschool, wordt in de school ook een kinderopvang gevestigd voor kinderen tussen de 0-12 jaar. Ook krijgt de school een eigen gymzaal. De gymzaal heeft een aparte ingang en kan worden afgesloten van de school. Hierdoor is de gymzaal ook te gebruiken door huurders zoals sportverenigingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van NoorderBasis en gemeente Smallingerland. Zorgdragen voor het milieu is een belangrijke boodschap die NoorderBasis met de bouw van deze school aan de kinderen wil mee geven. Daarom is er naast het duurzame ontwerp van het gebouw ook gekozen voor meerdere zonnepanelen en om de school gasloos te maken.

Verwachting

De verwachting is dat het gebouw in het tweede kwartaal van 2023 gereed is en mogelijk tegen de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.