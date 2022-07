Dokkumer in gesprek met burgemeester na bedreiging

do 30 juni 2022 11.45 uur

DOKKUM - Een man uit Dokkum hoeft niet voor te komen bij de politierechter voor de bedreiging van burgemeester Halsema van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie besloot de zaak tegen hem en nog twee mannen in te trekken. Er zullen mediation-gesprekken worden gehouden. De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden meegewogen bij het nemen van de definitieve afdoeningsbeslissingen.

De officier van justitie had de drie verdachten gedagvaard voor snelrechtzittingen op donderdag 30 juni en op donderdag 7 juli. De burgemeester had aangegeven met hen in gesprek te willen gaan. De verdachten hebben inmiddels via hun raadslieden aangegeven bereid te zijn tot een gesprek met de burgemeester. Daarom is besloten de zaken van zitting te halen en mediation-gesprekken te organiseren. De uitkomsten van de mediation-gesprekken zullen worden meegewogen bij het nemen van de definitieve afdoeningsbeslissingen.

Huldiging

De bedreigingen tegen de burgemeester werden op internet geplaatst nadat de gemeente op maandag 9 mei in een persbericht had toegelicht dat een eventueel kampioensfeest niet op het Museumplein zou kunnen plaatsvinden omdat er niet genoeg beveiligers ingehuurd konden worden. Daarom had de Amsterdamse driehoek in samenspraak met Ajax besloten om de eventuele huldiging na de wedstrijd tegen Heerenveen van woensdagavond 11 mei te laten plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA.

Deze beslissing was voor aantal mensen reden om op internet ernstige bedreigingen te uiten in de richting van burgemeester Halsema.

