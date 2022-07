PvdA-leden kunnen niet vooraf akkoord gaan met coalitieakkoord

do 30 juni 2022 10.15 uur

HURDEGARYP - De leden van de PvdA in de gemeente Tytsjerksteradiel kunnen (reglementair gezien) niet vooraf akkoord gaat met het vastgestelde coalitieakkoord van het CDA, FNP en PvdA/Groenlinks. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens de ledenvergadering in Hurdegaryp.

'Geheim' akkoord

Raadslid Peter van der Hoef was namens de PvdA onderhandelaar geweest en hij liet aan het begin van de avond weten dat de coalitie woensdagmiddag tot een akkoord is gekomen. "Na vier jaar aanwezigheid is links weer terug in de coalitie". Het akkoord bestaat uit 12 pagina's maar Van der Hoef kon over de teksten niets delen met zijn leden. Dat leverde wat gefronste wenkbrauwen op omdat het de leden vooraf wel was beloofd om de inhoud te kunnen beoordelen. De komende week wordt het akkoord in het Nederlands en Fries vertaald en wordt het opgeleukt met plaatjes voor de definitieve presentatie.

Raadsbreed

Het akkoord is deze keer op vernieuwende wijze tot stand gekomen als een 'raadsbreed programma'. Dit heeft echter als gevolg dat het coalitieakkoord als eerste aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd op 5 juli. De partijen kunnen het daarom nog niet delen met de leden. Dit levert bij de PvdA een conflict op omdat de leden vooraf akkoord moeten gaan alvorens er getekend wordt, volgens het huishoudelijk reglement van de partij (5.11.4). Door de afgesproken geheimhouding is dit niet mogelijk.

'Mooi akkoord'

Zonder iets te verklappen liet Van der Hoef zijn leden in elk geval weten dat er veel punten uit het eigen verkiezingsprogramma naar voren komen. "Ik durf gerust te zeggen dat het een mooi akkoord is". Oud raadslid Saskia van der Werf wilde weten wanneer de leden er dan iets van konden vinden. "Niet..." was het korte antwoord van Van der Hoef. "Als je het leest dan zul je zien dat het een zeer herkenbaar programma is..." beloofde hij.

Vertrouwen

Op de ledenbijeenkomst waren woensdag een tiental leden aanwezig en drie leden hadden zichtbaar moeite met de gang van zaken. "Het is ook een kwestie van vertrouwen" zo stelde voorzitter Klaas Hiemstra. Sipke van der Meulen vond dat er dan maar na de presentatie over gesproken moest worden. "De fractie loopt nu alleen het risico dat de PvdA teruggestuurd wordt. Ik zie dat die kans niet groot is maar reglementair geizen kan dit gewoon niet....." aldus Van der Meulen. "We hebben er de afgelopen 4 jaar hard voor gewerkt dus dan hebben we het recht om het te lezen" vulde Van der Werf aan.

Eerst presentatie, dan bespreken

Om de leden toch nog een kans te geven, is er uiteindelijk besloten om de vergadering te beëindigen en deze op 5 juli in de namiddag voort te zetten. Na de presentatie ontvangen de leden het coalitieakkoord per e-mail waarna de leden om 16.00 uur met elkaar de resultaten kunnen bespreken en akkoord kunnen gaan.

Verliezende partij levert wethouder

Saskia van der Werf kaartte daarna nog kort aan dat ze moeite had met de keuzes die gemaakt zijn. "Ik vind het bijzonder dat we als PvdA een wethouder van GroenLinks, die fors had verloren, naar voren schuiven." GroenLinks ging bij de laatste verkiezingen van 3 naar 2 zetels terwijl de PvdA 3 zetels behield.

Voor Van der Hoef was de keuze goed uit te leggen. "Er is binnen de fractie gekeken of er in de fractie een kandidaat was waarin we vertrouwen hebben, en die was er (Berber van Zandbergen red.). Dat was de enige kandidaat, ik vond mezelf te oud...."

Mooi team

Ook over de samenwerking was Van der Hoef zeer positief. "We hebben voortgeborduurd op zaadje dat jullie (de eerste samenwerking werd door Scheepsma, GL en Van der Werf, PvdA) hebben ingezet. We zijn samen gaan vergaderen en we opereren nu al een aantal maanden als één fractie. We zijn een mooi team geworden in de afgelopen maanden. We zijn bezig een stabiele club op te bouwen en die is er en dat stralen we uit."