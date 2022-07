Porsche eindigt in greppel op parkeerplaats

wo 29 juni 2022 20.14 uur

TIJNJE - Op een parkeerplaats aan de Breewei in Tijnje is woensdagavond een Porsche in de greppel beland. Een berger moest ter plaatse komen om het voertuig uit de bosjes te halen. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

De bestuurder stond met zijn auto in een vak op de parkeerplaats om een telefoontje te beantwoorden. In plaats van achteruit te rijden schoot de auto vooruit. Nadat de auto door de berger uit het slootje was gehaald kon de bestuurder zijn weg weer vervolgen. Alleen de kofferbak wou niet goed dicht.

FOTONIEUWS