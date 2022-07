Gestolen schakelbrommer is mogelijk in Drachten

wo 29 juni 2022 18.55 uur

DRACHTEN - Een in Leek gestolen schakelbrommer is mogelijk momenteel in Drachten. De gedupeerde eigenaar had daarover informatie ontvangen.

De Rieju rr schakelbrommer werd dinsdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur gestolen bij de Jumbo aan de Waezenburglaan in Leek. Er is inmiddels aangifte bij de politie gedaan en er zijn ook dashcam beelden van de diefstal.

De eigenaar is een zoektocht begonnen naar zijn brommer. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie Westerkwartier of rechtstreeks met de gedupeerden met Albert Dalmolen 06-40439710 of Jarno Dalmolen 06-38568971.