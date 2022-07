Pakketbezorger eindigt met voertuig in de vaart

wo 29 juni 2022 18.41 uur

DRACHTEN - Een pakketbezorger is met voertuig en al in de vaart beland langs de Nipkowlaan in Drachten. Vermoedelijk is verzuimd om de handrem te gebruiken. De bezorger liep een nat pak op en een schram op het been.

De bezorger had net een pakketje opgehaald bij een adres op de buurt toen het ongeval korte tijd later gebeurde. In de bus lagen nog meer pakketten die bezorgd moesten worden. Een berger heeft het voertuig uit het water gehaald.

