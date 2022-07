Taakstraf voor diefstal kinderfietsen en oplichting

wo 29 juni 2022 14.20 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige man uit Drachten kreeg woensdag een taakstraf van 80 uur door de politierechter Kees Post opgelegd. De man had samen met een 35-jarige vriend twee kinderfietsen gestolen. Ook had hij in december 2020 een drietal mensen via Marktplaats opgelicht.

De twee kinderfietsen werden op 18 januari aan de Leijen in Drachten gestolen. De diefstal werd gepleegd terwijl de jonge eigenaren (11 jaar) aan het spelen waren. Getuigen zagen dat de Drachtster met zijn maat wegfietsten op de fietsen van de jongetjes. Dankzij een oproep van de politie werd de zaak snel opgelost. De twee fietsen werden binnen een week aangetroffen bij een opvanglocatie van Zienn in Drachten.

Onder invloed

"We waren een beetje onder invloed van medicijnen en amfetamine." wist de Drachtster te vertellen aan de politierechter. Hij schaamde zich enorm voor de gepleegde diefstal. Ook een drietal oplichtingen (voor 40, 50 en 35 euro) in december 2020 bekende hij. Hij had destijds wifi-boosters van TP-link te koop gezet op Marktplaats. Hij had elke keer wel het geld ontvangen maar nooit een product opgestuurd. De advertenties werden onder zijn eigen naam geplaatst.

First offender

De politierechter legde de jongeman voor beide feiten een taakstraf op van 80 uur (waarvan 40 uur voorwaardelijk). "U zit voor het eerst bij de rechter en ik hoop dat het hierbij blijft." De politierechter vond ook dat de gedupeerden hun geld terug moesten krijgen. Omdat één van de fietsen beschadigd was geraakt, moet de Drachtster ook nog 116 euro betalen. Dit zijn reparatiekosten aan de fiets.

Het gaat momenteel goed met de Drachtster. Hij zit bij een begeleid wonen groep en staat onder bewindvoering. De Drachtster komt met de uitspraak nog wel onder toezicht te staan bij Reclassering.