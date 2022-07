Het Drachtster Lyceum wint Elfstedentocht voor zonneboten

di 28 juni 2022 13.50 uur

DRACHTEN - OSG Singelland Het Drachtster Lyceum heeft zaterdag geschiedenis geschreven door de allereerste Elfstedentocht voor zonneboten te winnen. De top-3 (Leeuwarder Lyceum, Stellingwerf College en Het Drachtster Lyceum) kon de titel op de laatste dag nog

binnenslepen.

Zaterdag kwam het team als 6e over de finish en bleef daarmee de concurrentie met slechts een minuut voor en dat over een tocht van ruim 200 kilometer. Het team van Het Drachtster Lyceum, dat ook al drie keer kampioen van Nederland werd, won twee etappes en eindigde in de andere etappes ook steevast in de top van het klassement.

Met achtentwintig scholen uit het hele land was de concurrentie groot, daarom bleven de leerlingen na elke etappe nog tot laat in de avond berekeningen maken over hoe ze de volgende etappe het beste konden aanpakken. Na de prijsuitreiking namen de winnaars van enthousiasme een duik in het water van de Grote Wielen. De leerlingen van een andere Singelland school, De Venen, presteerden ook goed, zij behaalden een zevende plaats in het algemeen klassement.