Gestolen Fiat 500 aangetroffen in Drachten

ma 27 juni 2022 17.03 uur

DRACHTEN - Een gestolen Fiat 500 is maandagmiddag door de politie aangetroffen in Drachten. De auto stond geparkeerd aan de Orion. De auto was eerder gestolen in Naarden.

De politie is nu op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben met betrekking tot de auto. De politie denkt dat de auto waarschijnlijk in Drachten is geparkeerd in de nacht van 22 op 23 juni.