76 boetes uitgedeeld aan foutparkeerders Simmerdeis

ma 27 juni 2022 16.39 uur

DRACHTEN - Er zijn afgelopen weekeinde 76 parkeerboetes uitgedeeld aan foutparkeerders rondom het festival Simmerdeis in Drachten. De festivalgangers hadden hun auto foutief geparkeerd op de Hunze, de Eems, de Lauwers en omstreken.

De handhavers van de gemeente Smallingerland deelden vooral boetes (109 euro) uit aan automobilisten die hun voertuig in de groenstrook hadden geparkeerd. Er waren extra (tijdelijke) verkeersborden geplaatst waarop werd aangegeven dat het verboden was om te parkeren in de groenstrook in verband met het evenement Simmerdeis.