Vluchtende scooterrijder bijna bewusteloos ziekenhuis ingedragen

ma 27 juni 2022 16.25 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige scooterrijder uit Leeuwarden werd vorig jaar door de politie in Drachten bijna bewusteloos het ziekenhuis ingedragen, na een staandehouding die niet bepaald vlekkeloos was verlopen. Rechter Tom Wolters concludeerde dat hij te weinig informatie had over het door de politie toegepaste geweld en gaf de Leeuwarder daarom geen straf.

Bij de keel gegrepen

De verdachte was er maandag op de zitting van de politierechter vrij duidelijk over: nadat de politie hem op zijn scooter tot stoppen had gedwongen, zou een agent hem meteen bij de keel hebben gegrepen. Over het hoe en waarom van de ziekenhuisopname kon hij zelf niets zeggen. “De eerste bewuste herinnering die ik heb, is dat ik in het ziekenhuis wakker word”.

Scooter ging er vandoor

De verdachte reed begin mei vorig jaar 's nachts met een vriend achterop op een scooter door Drachten. Een surveillancewagen had de collega’s al gevraagd om uit te kijken naar de scooter, de bestuurder en bijrijder droegen beide geen helm. Toen een tweede surveillancewagen een stopteken gaf, zou de scooter ervandoor zijn gegaan, tegen de rijrichting in en via een grasveld.

Forse tikken

Uiteindelijk stopte de scooter, maar de bestuurder zou opnieuw aanstalten hebben gemaakt om weg te rijden. Daarop had de agenten 'een paar forse tikken' uitgedeeld, dat hadden ze ook grif toegegeven en in het dossier vermeld. De verdachte beweerde dat hij niet was gevlucht, maar moest uitwijken voor de tegemoetkomende politieauto. Hij zou zich ook niet heftig verzet hebben, zoals in het proces verbaal stond.

'Geen nee'

Hij zou gelijk zijn “aangevallen” door de agenten. Eenmaal op het bureau ging het niet goed met de Leeuwarder en werd hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed was, werd hem gevraagd mee te werken aan een bloedtest. Hij zou hebben geweigerd, maar ook dat klopte niet volgens de verdachte. Hij zou helemaal niets hebben gezegd. “Ik heb geen nee gezegd”, zei hij stellig.

Bewusteloos

Voor officier van justitie Marco van den Broek was het zo klaar als een klontje: de verdachte had een bloedproef geweigerd en hij had verzet gepleegd. De officier eiste een boete van 1000 euro en een rijontzegging van zeven maanden. Rechter Wolters had er 'heel veel moeite' mee dat de Leeuwarder bijna bewusteloos het ziekenhuis in was gedragen en er geen rapport over het door de politie toegepaste geweld in het dossier zat.

Belangrijkste getuige niet gehoord

De belangrijkste getuige, de vriend van de verdachte, was niet eens gehoord. Én er was geen medische verklaring. Het wettige bewijs was er, voor het plegen van verzet, maar Wolters vond dat hij geen straf kon opleggen. Hij gaf de Leeuwarder het zogeheten rechterlijk pardon: een schuldigverklaring zonder straf. Voor het weigeren van de bloedproef kreeg de verdachte een voorwaardelijke boete van 420 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.