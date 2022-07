Als vanouds een spectaculair Simmerdeis

ma 27 juni 2022 10.21 uur

DRACHTEN - Na twee jaar afwezigheid, zorgde afgelopen weekeinde Simmerdeis wederom voor prachtige optredens en onverwachte ontmoetingen. Samen met het (af en het toe waterige) zonnetje maakte dit een onvergetelijke veertiende editie. Meer dan 27.000 mensen wisten het driedaagse festival in Drachten te vinden.

Spectaculaire verbindende opening

De opening was door CMV Concordia samen met o.a. ruim 60 dansleerlingen van Dansschool Angela van Arendonk. Zij vierden met veel kleur, muziek en dans het honderdjarig bestaan van vele verenigingen in Gemeente Smallingerland.

Een park vol beleving

Er werd volop genoten en beleefd in het Slingepark. Zo zorgde Tall Tales Company er al jonglerend voor dat bezoekers een ware ontdekkingsreis maakten door het park geleid door tekst en muziek op koptelefoons. Company Sacékripa verzorgde meerdere keren een aanstekelijk gegrinnik met zowel hun voorstelling Surcouf op de vijver als met de voorstelling Marée Basse in een Bigtop tent. Erik de Boer nam de bezoekers drie dagen mee in het maakproces van een kunstwerk van gerecycled afval en De Vuurmeesters liepen met brandende vuurvogels dwars door het publiek.

Wie de grootste ster van het weekend was, daar valt over te twisten. Zowel The Vices, Roxeanne Hazes als THE COOL QUEST wisten de bezoekers op het veld te laten dansen. Ook Fred Goverde en Them Dirty Dimes lieten het publiek genieten. Deze laatste band had zelfs niet genoeg aan het podium en gaf een dampende toegift op het veld. Al met al; Simmerdeis was drie dagen gezelligheid.

De Sluisfabriek als creatieve broedplaats

Net als de vorige editie werd ook de Sluisfabriek omgetoverd tot een interdisciplinair laboratorium vol performances, muziek, theater en kunst. Het wegdromen begon voor veel bezoekers al in het veerbootje dat tussen het park en de Sluisfabriek pendelde. Aangekomen In de Sluisfabriek was er een podium voor jonge makers van BROEI en Up North. Een plek om eigenzinnige ideeën en plannen tot uitvoering te brengen en als open werkplaats te dienen.

Simmersnein

Traditioneel werd de laatste dag afgesloten met de zogenoemde Simmersnein. Dé familie-doe-dag van het festival waarop veel lokale groepen hun talenten aan het publiek konden tonen. Bewegingscentrum Drachten, Elzer Educatie, De Bigband Drachten, Talantkoor BuitenGewoon: het is slechts een greep uit het aanbod. Het mooie weer leverde een grote bijdrage aan het heerlijke relaxte sfeertje in het park. Deze Drachtster dag werd passend afgesloten met een aantal bands uit Drachten en omstreken.

Poll: Simmerdeis 2022:

Ik was erbij, prachtig! 37.5%

Ik was erbij, matig... 12.5%

Ik was er niet bij... 50%

16 stemmen - poll is beëindigd