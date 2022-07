Dode aangetroffen in water in Drachten

zo 26 juni 2022 08.18 uur

DRACHTEN - In het water langs De Hoge Bomen in Drachten is zondagochtend een overleden persoon aangetroffen. De hulpdiensten kregen even voor 08.00 uur een melding van een persoon te water. Een voorbijganger zag iets in het water liggen en vertrouwde het niet en heeft 112 gebeld.

Een agent kon al vrij snel bevestigen dat er een overleden persoon in het water was aangetroffen. De omgeving werd direct afgezet en er werd een buurtonderzoek gestart. In de loop van de ochtend is het onderzoek afgerond.

Identiteit bekend

De politie laat weten dat de identiteit van de man is vastgesteld en dat de familie van de Drachtster op de hoogte is gebracht. Er is geen reden om aan te nemen dat het hier om een misdrijf gaat.

