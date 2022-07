Camera's registreren autoverkeer op De Kaden

vr 24 juni 2022 08.45 uur

DRACHTEN - Alle verkeersbewegingen op De Kaden in Drachten worden deze week vastgelegd door camera's. De camera's werden vorige week geplaatst om al het autoverkeer te registreren.

De gemeente Smallingerland wil weten hoeveel auto's over De Kaden rijden en of de automobilisten daadwerkelijk een bestemming hebben op De Kaden of misschien wel een doelloos rondje rijden. Met in totaal vier camera's worden alle bewegingen vastgelegd.

Wens voor autoluwe Kaden

Met de resultaten wordt gekeken hoe De Kaden autoluwer gemaakt kan worden. Vanuit meerdere hoeken was hiervoor het verzoek bij de gemeente binnengekomen. Dit gebeurde via een eerdere bijeenkomst over de kruising Kaden-De Drift, maar ook vanuit de ondernemers op De Kaden.

Analyse

Na de zomer zullen de resultaten worden geanalyseerd. Dan zal er verder worden gekeken naar de proef met het (deels) afsluiten van De Kaden in bepaalde perioden. "Welke perioden dit zijn dat weten we nog niet. De resultaten van dit verkeersonderzoek helpt bij het bepalen hiervan." zo laat de gemeente Smallingerland in een reactie weten. De camera's blijven een week lang staan.

Poll: Heb je wel eens een doelloos rondje gereden op de Kaden?

Ja elke week 🙃 31.6%

Alleen om parkeerplek te vinden 🙄 36.7%

Nee nog nooit 🤙 31.6%

79 stemmen - poll is beëindigd