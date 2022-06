Zebrapad Serviceflat Drachten geeft hoofdbrekens

wo 22 juni 2022 10.00 uur

DRACHTEN - Het splinternieuwe zebrapad over de Burgemeester Wuiteweg in Drachten geeft de gemeente Smallingerland vooralsnog veel hoofdbrekens. De bewoners van de Serviceflat kunnen weliswaar te voet veilig oversteken naar de ouderenflat Sûnenz bij zorglocatie Neibertilla en andersom, maar diverse automobilisten zijn door de middengeleider op het zebrapad beschadigd.

De problemen werden dinsdagavond aangekaart door ELP'er Yntze de Vries: "Overlast en ergernis geeft de middengeleider op het zebrapad’’, aldus het raadslid tijdens het vragenuurtje in Het Besluit van Smallingerland. Hij vertelde dat hij laatst een praatje met een werkman had, die bij het zebrapad aan de slag was. "Terwijl wij daar stonden, raakte vier auto’s door de middengeleider beschadigd." Vooral vrachtwagens hebben moeite om de bocht te nemen.

Pech

Wethouder Maria le Roy gaf toe dat het zebrapad zorgen baart: "We hebben met dat zebrapad daar wel wat pech." Le Roy had de hoop dat alles meteen goed zou uitpakken maar dat is niet gebeurd. Bovendien klopt het dat bewoners van de serviceflat moeite hebben om de uitrit te nemen.

Vrachtverkeer

Ook het vrachtverkeer dat de kortste weg richting de Eikesingel wil nemen, zou volgens De Vries problemen ondervinden. Le Roy was bereid om ter plekke te gaan kijken met De Vries. "Wij proberen zo goed mogelijk de veiligheid van de voetganger te garanderen en wat minder nadrukkelijk te kijken naar gebruik vrachtverkeer."

Verbod afslaan

Een oplossing is dat er een verplichting komt om direct rechtsaf te slaan, maar daar wilde wethouder Maria le Roy nog niet aan. Om het probleem voor de bewoners van de Serviceflat te verbeteren is de uitrit ervan kortgeleden een meter verbreed. Aanpassingen aan de middengeleider komen er voorlopig niet, want het college vindt de veiligheid van voetganger belangrijker dan de schadegevallen, die er nu ontstaan.