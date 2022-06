Smallingerland kijkt naar verhoging subsidies

wo 22 juni 2022 00.48 uur

DRACHTEN - De brandbrief van vijf grote instellingen in Smallingerland over niet-geïndexeerde subsidies sneuvelde dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering. Sportbedrijf Drachten, De Lawei, Museum Dr8888, De Bibliotheek Drachten en Maatschappelijke Onderneming Smallingerland willen dat hun subsidies meebewegen met de stijgende kosten. Sinds het besluit van de gemeenteraad in 2019 om dat niet meer te doen, leverden ze omgerekend zo’n 15 tot 20 procent aan subsidies in.

Wethouder Robin Hartogh Heijs toonde zich bereid om de motie van PvdA-raadslid Zhraa Al-Daraaj uit te voeren en de financiële gevolgen van het huidige gemeentelijk beleid inzichtelijk te maken. Op verzoek van ELP’er Yntze de Vries zouden daar alle gesubsidieerde verenigingen, instellingen en organisaties bij betrokken moeten worden. Het gaat dan niet alleen om de gevolgen van inflatie en loonontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook om de financiële reserves van de clubs en organisaties, die soms groot zijn en waaruit de afgelopen jaren volgens VVD’er Marco Molhoek niet uit is geput om eventuele tekorten aan te vullen.

Hartogh Heijs vindt het te ver gaan om ook de maatschappelijke effecten van de betrokken organisaties en instellingen in beeld te brengen. De meerderheid van de gemeenteraad vindt een brede aanpak nodig. Niet alleen de betrokken vijf instellingen maar ook andere instellingen en organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen, moeten in dat onderzoek meegenomen worden.

De PvdA-motie werd om die reden met meerheid van stemmen afgewezen. "We moeten dit echt breder oppakken, want anders krijgen we morgen nog 25 brandbrieven", hield Yntze de Vries (ELP) de raad voor.