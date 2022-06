Chris(70) fietst 300 km Friesland rond voor zieke nicht

ma 20 juni 2022 15.15 uur

FEANWâLDEN - Hij is al een tijdje in training, maar donderdag gaat het dan eindelijk gebeuren: een rondje Friesland van maar liefst 300 kilometer! En de 70-jarige Chris Semplonius uit Feanwâlden gaat dat niet doen op een racefiets of een elektrische fiets, maar op een gewone herenfiets. Naar verwachting gaat hij er zo'n 15 tot 16 uur over doen. En dat allemaal om geld op te halen voor zijn nicht Gryteke.

Hij vertrekt ’s ochtends om 6:00 uur vanaf de Grândyk in Holwerd. De tocht volgt zoveel mogelijk de provinciegrens van Friesland en voert door prachtige historische stadjes en mooie natuurgebieden, zoals Harlingen, Makkum, Workum, Hindeloopen, Stavoren, het Gaasterland, Lemmer, de Rottige Meente, Nationaal Park het Drents-Friese Wold, het Fochtelooërveen en de Fiskerhûskes in Paesens-Moddergat. Fryslân op z'n best dus!

Hij fietst de tocht om geld in te zamelen voor zijn 32-jarige nichtje Gryteke Schievink, die aan een progressieve vorm van de ziekte MS lijdt. Om de ziekte een halt toe te roepen, wil zij graag een stamceltransplantatie ondergaan in Mexico. Een dure ingreep, die zij zelf niet kan betalen en die ook niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Het doel is om in totaal €60.000 op te halen. Meer informatie over de inzamelingsactie voor Gryteke is te vinden op www.geefomgryteke.nl. Op de website is het ook mogelijk om een donatie te doen.