Daar zijn ze weer; de eikenprocessierupsen

zo 19 juni 2022 12.30 uur

DRACHTEN - Op verschillende plekken in Drachten zijn ze weer gespot: de eikenprocessierupsen. Iedere zomer zijn ze weer van de partij en zorgen voor overlast. Bomen waarin de beestjes zijn aangetroffen zijn gemarkeerd met lint om mensen te waarschuwen.

Een vaste plek waar de diertjes jaarlijks terugkomen is de Lauwers in Drachten. Daar vind je een hoop bomen met een lint er omheen. De nesten in deze bomen zullen op een later tijdstip door de gemeente worden verwijderd.

Poll: Heb jij ook klachten door de eikenprocessierups?

Ja, ieder jaar weer 14.7%

Normaal niet, maar dit jaar wel 2.9%

Nooit last van gehad 82.4%

68 stemmen - poll is beëindigd