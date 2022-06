Leo Popma wint Rink van der Velde prijs

za 18 juni 2022 21.00 uur

DE VEENHOOP - Schrijver Leo Popma heeft zaterdagmiddag de Rink van der Velde prijs gewonnen. Hij kreeg deze uitgereikt uit handen van burgemeester van Smallingerland Jan Rijpstra tijdens een samenkomst in It Polderhus in De Veenhoop. Popma ontving deze prijs voor zijn boek "It sket fan Toussaint".

Variatie

In totaal waren 18 Friestalige boeken geselecteerd voor de jury om te lezen. De selectie boeken was erg gevarieerd. De literatuur was afkomstig van zeven verschillende uitgevers, tussen de 98 en 458 bladzijdes lang en dat ook nog eens in allerlei verschillende genres. Een hele kluif voor de juryleden dus.

Criteria

De jury keek naar verschillende aspecten. Bijvoorbeeld of het boek hun meenam, op andere wijze naar dingen liet kijken of ze van de Friese taal liet genieten. Sommige boeken waren cliché en voorspelbaar, andere waren juist weer te toevallig en te uitleggerig. Soms voelde doorlezen voor de jury als een inspanning zonder beloning.

"Verhaal springt heen en weer"

Dit geldt allemaal niet voor het boek van Popma. Het verhaal springt heen en weer in de tijd en ook de perspectieven wisselen. Beetje bij beetje krijgt de lezer inzicht in het verhaal. Zo blijven er wel vragen, maar volgens de jury is dat niet erg.

"Neem de moeite"

Het is volgens de jury een boek om meerdere keren te lezen, te genieten van de stijl en grip te krijgen op het verhaal. Ondanks dat je je hoofd er bij moet blijven houden, blijf je toch doorlezen. Al heeft de jury wel haar bedenkingen of het boek geschikt is voor een breed publiek. Het advies van de jury: neem de moeite.

