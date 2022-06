Zonovergoten praalwagentocht in Boornbergum

za 18 juni 2022 12.45 uur

BOORNBERGUM - Het weer kon niet beter voor de praalwagentocht in Boornbergum en Kortehemmen. Veel mensen zochten zaterdagochtend een plekje in de schaduw langs de route. Rond 10.15 uur kwamen de eerste versierde wagen de Nijewei op rijden.

19 wagens

Voorop in de toch reed korps Looft den Heer voor de muzikale ondersteuning. Daarna kwamen 18 praalwagens langsrijden in de ochtendtocht. De 19e wagen had helaas een klapband, maar kon voor de avondtocht weer klaargemaakt worden zodat de stoet weer compleet was.

Thema's

De thema's van de wagens waren ook terug te zien in de versieringen in de straten. Zo waren er straten waar de goudkoorts heerste, waar je overal snoep zag of waar je terecht kon voor een botox- of afvalbehandeling.

De tocht kwam 's ochtends twee keer over de Nijewei in Boornbergum. Zaterdagavond om 19.30 uur stond de avondtocht gepland.

De optocht is ook gelivestreamd naar Facebook. Deze is hier terug te kijken.

