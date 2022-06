Bestuurder met 9 wodka-cola op rijdt door na ongeval

vr 17 juni 2022 16.05 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (26) die in de nacht van 8 augustus vorig jaar in Ureterp onder invloed van drank tegen een geparkeerde auto was gebotst en vervolgens was doorgereden, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijontzegging van een half jaar waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Negen of tien wodka-cola

Bij de politie had de Drachtster verklaard dat hij negen of tien wodka-cola had gedronken voor hij in de auto was gestapt. Op de Hege Kamp in Ureterp had hij met zijn auto een geparkeerd voertuig geraakt. Hij was vervolgens doorgereden en een paar straten verderop in zijn auto in slaap gevallen.

Verontschuldigingen aangeboden

“Ik ben in shock weggereden”, zei de Drachtster. Hij vond het “erg” wat hij de eigenaar van de andere auto had aangedaan. De volgende dag was hij naar de man toegegaan om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Hij had ook aangeboden om de schade te laten repareren. Daar ging de eigenaar niet mee akkoord.

Blanco strafblad

Vervolgens had de Drachtster een monteur een schatting laten maken van de schade en de eigenaar 300 euro gegeven voor het herstellen van de auto. Dat viel hem te prijzen vond de rechter. Bij het bepalen van een straf hield de rechter er ook rekening mee dat de verdachte een blanco strafblad had en bij het CBR de EMA-cursus heeft moeten doorlopen.