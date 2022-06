Brandstichting in voormalig pand van Heineken Brouwerijen

vr 17 juni 2022 05.55 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Het voormalige pand van Heineken Brouwerijen aan de Fahrenheitlaan op het industrieterrein van Drachten-Azeven is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gestoken. De politie heeft plaats delict gemaakt om de brandstichting te onderzoeken. Er is schade te zien aan de zijdeur. Het is nog niet bekend of deze schade daadwerkelijk iets te maken heeft met de brand. De politie zal ook naar deze inbraak onderzoek doen.

Brandstichting

De brandweer werd om 03.45 uur opgeroepen. Volgens de Officier van Dienst van de brandweer was er door vermoedelijk brandstichting brand ontstaan op de eerste etage. Wat er in brand stond, kon hij niet zeggen. Bij aankomst van de brandweerlieden was er sprake van lichte rookontwikkeling. Door snel optreden kon erger worden voorkomen.

Traumahelikopter

Omdat het onduidelijk was of er nog personen in het pand aanwezig waren, werd er opgeschaald naar middel-brand. Ook kwamen er twee ambulances ter plaatse. Een traumahelikopter vloog al boven het incident, maar werd toen geannuleerd. Er zijn geen personen meer aangetroffen in het pand.

Leegstaand pand

Door de brand werd het automatische brandalarm geactiveerd. Het pand staat op dit moment leeg. Wel zouden er af en toe mensen illegaal binnen zijn. Het gaat om het voormalige pand van Heineken Brouwerijen. Binnenkort zal Avient zich in het pand gaan vestigen.

FOTONIEUWS