Brandweer in actie voor brand in magnetron

do 16 juni 2022 21.44 uur

DRACHTEN - In een woning aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten is donderdagavond brand ontstaan in een magnetron. De brandweer van zowel Drachten als Beetsterzwaag kwamen ter plaatse. Ze hoefden niet in actie te komen, want toen zij ter plaatse kwamen was de brand al uit. De magnetron zelf bleek leeg.

Een vrouw die in de woning was is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzet van de brandweer trok veel bekijks van andere bewoners in de flat.

