140.000 euro subsidie voor Simmerdeis

wo 15 juni 2022 20.07 uur

DRACHTEN - Het outdoorfestival Simmerdeis in Drachten kan rekenen op 140.150 euro subsidie van de gemeente Smallingerland. Dat heeft het college van B&W besloten.

Simmerdeis is een outdoorfestival voor de kunsten met als hoofdlocatie het Slingerpark te Drachten. Simmerdeis is het enige grote gratis toegankelijk festival met specifieke focus op fysiek en visueel theater, circus en dans in Friesland.

Simmerdeis wordt georganiseerd voor de inwoners van Drachten maar ook voor publiek uit de rest van Neder(Fries)land. Sinds het ontstaan van het festival in 2006 is het bezoekersaantal gegroeid van 2.500 bezoekers naar ruim 35.000 bezoekers in 4 dagen.

De subsidie voor de stichting Simmerdeis is bedoeld voor de organisatiekosten van het festival van dit jaar.