Drachtster student Ruben Talstra wint prijs met app

wo 15 juni 2022 19.45 uur

DRACHTEN - De inmiddels internationaal bekende app van Ruben Talstra, student aan de opleiding Technicus Engineering op de ROC Friese Poort in Drachten, ging er deze week met de titel 'het beste project in het mbo' vandoor. De finale werd dinsdagavond 14 juni georganiseerd in de Neushoorn in Leeuwarden.

"Het komt niet vaak voor dat er iemand fris binnenkomt in een organisatie, even een paar keer rondloopt en denkt: 'Dit kin wol oars!’, prees jurylid en hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Sander Warmerdam de 20-jarige student.

Slechts het begin

Als stagiair bij Stadler Rail in Leeuwarden zag Ruben dat de routine voor onderhoudsmonteurs een stuk efficiënter kon. De Zwitserse multinational onderhoudt in Leeuwarden de treinstellen die Arriva bij het bedrijf heeft aangeschaft. De controle van de wielen steekt nauw: de slijtage moet gelijkelijk verlopen anders dreigt ontsporing. Ruben ontwikkelde een app die de procedures die monteurs moeten doorlopen voor ze een werkorder krijgen fors bekort.

De Zwitsers zijn onder de indruk: de app wordt in meer landen uitgerold. “Succes begint bij jezelf”, vindt Ruben. “Het is bijzonder dat ik heb gewonnen, ik deed gewoon mijn werk en volgde mijn passie, ongelooflijk en geweldig dat dit dan zo wordt beloond!”. Inmiddels heeft Ruben een vaste baan bij Stadler Rain. “Dit project was slechts het begin. Het balletje gaat nu rollen en we kijken naar nog meer processen die we kunnen verbeteren.” Met het gewonnen geldbedrag weet Ruben ook wel raad: “Mijn vriendin en ik zijn druk aan het sparen voor een plekje voor onszelf.”

LC awards

De LC Awards is hét evenement voor excellerende en ondernemende studenten. Het is een wedstrijd georganiseerd door het mbo, hbo (bachelor) en hbo/wo (master) in Fryslân. Een deskundige jury kiest uit de presentaties de drie winnaars: beste project in het mbo, beste project hbo (bachelor) en beste project hbo/wo (master). Daarnaast wordt de publieksprijs uitgeloofd aan het project dat de meeste stemmen heeft verzameld via de stempagina. Elke prijs bestaat uit een award (gemaakt door studenten van NHL Stenden) en een geldbedrag van 333,33 euro (beschikbaar gesteld door RUG/Campus Fryslân).