Ontving jij het NL-Alert testbericht?

wo 15 juni 2022 16.45 uur

DRACHTEN - Maandag 13 juni verzond de overheid een NL-Alert testbericht. Heb jij \'m ontvangen? Met het NL-Alert testbericht ervaar je hoe het is om een NL-Alert bij een noodsituatie te ontvangen. Ken jij mensen die het testbericht niet ontvingen? Bijvoorbeeld doordat zij geen mobiele telefoon hebben, of hun mobiele telefoon uitstond? Bespreek dan hoe zij geïnformeerd willen worden als er iets aan de hand is. Zo weet je dat ook zij op de hoogte zijn bij een noodsituatie.

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert je bij acute noodsituaties. Het is vanzelfsprekend dat je doet wat er staat als je een NL-Alert ontvangt. En dat je anderen informeert na het ontvangen van een NL-Alert. Want het kan zijn dat iemand het NL-Alert nog niet heeft gezien. Krijg je een NL-Alert waarin staat dat je vanwege een rookwolk met giftige stoffen binnen moet blijven en de ramen moet sluiten? En zie je tegelijkertijd dat de buurvrouw net haar hond gaat uitlaten? Waarschuw haar dan.

Zo ontvang je een NL-Alert

NL-Alerts ontvang je op je mobiele telefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. Je ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van je mobiele telefoon. Om NL-Alerts te ontvangen, moet je mobiel aanstaan. Verder hoef je niets te doen.

NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-Alerts ook als het mobiele netwerk overbelast is. Naast NL-Alert op je mobiel, zijn NL-Alerts ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Hoe zendt de overheid NL-Alerts uit?

De overheid kan NL-Alerts uitzenden via alle zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Tijdens een noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert uitgezonden moet worden. Dit is afhankelijk van de plek van het incident, en bijvoorbeeld van hoe de wind staat. Zelfs als je kilometers verderop woont kan een gevaarlijke rookwolk met giftige stoffen zo jouw woonplaats bereiken. Ben je verbonden met een zendmast die bereik heeft in het betreffende gebied? Dan ontvang je het NL-Alert.