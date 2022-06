Meisje gewond bij aanrijding in MÃ»nein

Meisje gewond bij aanrijding in Mûnein

wo 15 juni 2022 11.41 uur

MûNEIN - Een meisje uit Mûnein is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus aan de Jelte Binnesweg in haar woonplaats. Het meisje was op de fiets en werd aangereden door de bestuurder van de bestelbus.

De hulpdiensten werden om 10.11 uur gealarmeerd voor het ongeval. Naast de politie en een ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team per helikopter ter plaatse. Het meisje is na een behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

