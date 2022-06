Feestweek Lippenhuizen feestelijk van start

ma 13 juni 2022 14.37 uur

LIPPENHUIZEN - Het dorpsfeest van Lippenhuizen wordt dit jaar samen gevierd met het 100-jarig bestaan van SV THOR. Zondag ging de feestweek met succes van start. "Het was een enorm geslaagde dag" zo laat Esther van Herk deze site weten.

"We zijn om 11.00 uur gestart met 'Lippenhuizen in beweging' onder leiding van Liphúster judoka Natascha Ausma. Het geheel werd opgeluisterd door de Spikerpakkenband." zo laat Van Herk weten.

Dit jaar wordt ook het 100-jarige jubileum van THOR gevierd. De sportvereniging bestond op 22 juni 2021 100 jaar. Door de coronacrisis kon het feest toen niet doorgaan. "Om het dit jaar extra groots te kunnen vieren hebben we de krachten gebundeld met het bestuur van het jaarlijkse dorpsfeest, it Liphústerfeest."

De hele week staat nog in het teken van festiviteiten. Het was de bedoeling om alle inwoners van het dorp erbij te betrekken. De activiteiten zijn deze week erg breed van een knallende coverband tot een Mens-Erger-Je-Niet toernooi, van een foodtruck festival tot viswedstrijd, van jeu de boules toernooi tot pubquiz, van gym- en dansvoorstelling tot volleybaltoernooi, van sportlunch tot hardloop- of voetbalclinic....

Het volledige programma is te vinden op www.sv-thor.nl/100.

Bankje

Om een blijvende herinnering te houden aan deze bijzondere mijlpaal gaat de hele Liphúster gemeenschap, een betonnen bankje mozaïeken. Het bankje krijgt een prominente plek op het sportpark. Op woensdagavond 15 juni rond 18:15 uur zal een speciale tegel geplakt worden door de burgemeester van Opsterland, mevrouw Ellen van Selm.

Foppe de Haan

Op donderdag vanaf 17.00 uur is niemand minder dan geboren Liphuster Foppe de Haan present. Foppe zal het dorp, op zijn eigen bevlogen wijze, meenemen in zijn herinneringen aan THOR en Lippenhuizen. Hij was twaalf jaar oud toen de voetbalafdeling van THOR werd opgericht, mede door het succes van zijn schoolklas op een Opsterlands toernooi.

FOTONIEUWS