Overstromend zwembadje zet woning volledig blank

ma 13 juni 2022 07.15 uur

DRACHTEN - Een woning aan het Vallaatsterend in Drachten is zondagavond volledig onder water komen te staan. De bewoonster was een opblaasbaar zwembadje aan het vullen in de badkamer, maar was vervolgens in slaap gevallen. Twee uur later werd ze wakker gemaakt door de buurvrouw die water hoorde stromen toen ze langs het huis liep.

Diezelfde buurvrouw heeft vervolgens de brandweer gebeld. De brandweerlieden zijn ter plaatse gekomen en hebben het badje leeggepompt. Daarna hebben zij gewacht tot iemand van stichting Salvage er was om de zaak verder af te handelen. De bewoonster zal voorlopig ergens anders moeten slapen.

