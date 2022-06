Dansstudio geeft optreden in EarnewÃ¢ld

Dansstudio geeft optreden in Earnewâld

zo 12 juni 2022 17.18 uur

EARNEWâLD - Dansstudio Drachten gaf zondagmiddag een optreden in watersportdorp Earnewâld. Twee teams van DSD gaven een demonstratie in het kader van de 'Eltse Snein wat by d'ein' dagen.

De teams waren: MIC en Right on Fire. Mic is een demoteam t /m 9 Jaar. Right on Fire is t/m 12 jaar. Ze zijn dit seizoen al druk bezig met het oefenen voor verschillende wedstrijden. Los van elkaar gingen ze ook hun wedstrijddans laten zien.

